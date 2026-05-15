Padel trionfo della squadra femminile della d’Annunzio agli Assoluti nazionali
La squadra femminile dell’università “d’Annunzio” ha vinto gli Assoluti nazionali di padel, che si sono svolti al Pisa Padel Club dal 8 al 10 maggio 2026. La competizione ha coinvolto diverse squadre universitarie provenienti da tutta Italia, con le atlete che hanno conquistato la vittoria in diverse fasi del torneo. La manifestazione è stata organizzata dall'Anicu-Cral e ha visto la partecipazione di numerosi atleti e appassionati di padel.
Trionfo della squadra femminile dell'università “d’Annunzio” agli Assoluti femminili del campionato nazionale di padel Anicu-Cral università, svoltisi al Pisa Padel Club dall'8 al 10 maggio 2026. La squadra femminile dell’Ateneo ha conquistato un prestigioso secondo posto. Dopo il trionfo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
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