Padel trionfo della squadra femminile della d’Annunzio agli Assoluti nazionali

La squadra femminile dell’università “d’Annunzio” ha vinto gli Assoluti nazionali di padel, che si sono svolti al Pisa Padel Club dal 8 al 10 maggio 2026. La competizione ha coinvolto diverse squadre universitarie provenienti da tutta Italia, con le atlete che hanno conquistato la vittoria in diverse fasi del torneo. La manifestazione è stata organizzata dall'Anicu-Cral e ha visto la partecipazione di numerosi atleti e appassionati di padel.

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