Padel trionfo della squadra femminile della d’Annunzio agli Assoluti nazionali

Da chietitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La squadra femminile dell’università “d’Annunzio” ha vinto gli Assoluti nazionali di padel, che si sono svolti al Pisa Padel Club dal 8 al 10 maggio 2026. La competizione ha coinvolto diverse squadre universitarie provenienti da tutta Italia, con le atlete che hanno conquistato la vittoria in diverse fasi del torneo. La manifestazione è stata organizzata dall'Anicu-Cral e ha visto la partecipazione di numerosi atleti e appassionati di padel.

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Trionfo della squadra femminile dell'università “d’Annunzio” agli Assoluti femminili del campionato nazionale di padel Anicu-Cral  università, svoltisi al Pisa Padel Club dall'8 al 10 maggio 2026. La squadra femminile dell’Ateneo ha conquistato un prestigioso secondo posto. Dopo il trionfo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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