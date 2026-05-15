Le autorità hanno sequestrato due stabilimenti nella zona di Ostia. L'operazione, avvenuta all'inizio della stagione, è stata coordinata dalle forze dell'ordine locali. Durante le operazioni, un attore ha manifestato proteste sul posto, esprimendo il suo disappunto. Non sono state rese note le motivazioni specifiche del sequestro né i nomi degli organizzatori dell'intervento. La scena si è svolta senza ulteriori incidenti, mentre continuano le indagini sulle occupazioni abusive nell'area.

? Punti chiave Perché le autorità hanno scelto proprio l'inizio della stagione?. Chi ha guidato l'operazione coordinata contro le occupazioni abusive?. Come reagirà Enzo Salvi dopo la protesta ai Bagni Vittoria?. Quali altri stabilimenti rischiano il sequestro nelle prossime settimane?.? In Breve Controlli estesi su 67 concessioni demaniali marittime tramite l'VIII Dipartimento della Procura.. Intervento coordinato di Polizia Locale X Gruppo Mare, Guardia di Finanza e Capitaneria.. Enzo Salvi contesta tempistiche delle autorità e impatto economico sul litorale di Ostia.. Sequestro probatorio ai Bagni Vittoria e decreto preventivo alla Vecchia Pineta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ostia, sequestrati due stabilimenti: Enzo Salvi protesta sul posto

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Ostia, doppio sequestro shock sulle spiagge: sigilli a La Vecchia Pineta e Bagni Vittoria

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