Ostia controlli e sequestri di stabilimenti sul litorale romano Zevi | La stagione degli abusi è finita

A partire dal 1° maggio si apre ufficialmente la stagione balneare 2026 sulla costa di Ostia, con l’avvio di controlli e sequestri negli stabilimenti lungo il litorale romano. L’assessore al Patrimonio ha dichiarato che, sebbene siano prevedibili disagi, non si procederà a ripensamenti rispetto alle nuove norme che prevedono la fine delle vecchie concessioni. Le operazioni di verifica coinvolgono diversi stabilimenti e sono state avviate per garantire il rispetto delle nuove regole.

Dal 1° maggio parte la stagione balneare 2026: stop alle vecchie concessioni e controlli sui lidi. L'assessore al Patrimonio Tobia Zevi: “Disagi inevitabili, ma non si torna indietro”.🔗 Leggi su Fanpage.it

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