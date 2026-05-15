Un uomo è rimasto gravemente ferito dopo un episodio di violenza avvenuto nella zona di Ostia, dove viveva con la sua compagna. La donna avrebbe aggredito il partner con un’arma da taglio, provocandogli ferite serie. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale in condizioni critiche. La polizia ha avviato le indagini per chiarire i motivi dell’aggressione e raccogliere eventuali testimonianze sulla dinamica dei fatti.

? Domande chiave Cosa ha scatenato l'improvvisa esplosione di violenza tra i due conviventi?. Come ha fatto la donna a ferire così gravemente il compagno?. Perché i due protagonisti erano già noti alle forze dell'ordine?. Quali sono le condizioni attuali dell'uomo dopo l'intervento chirurgico?.? In Breve Aggressione avvenuta intorno alle ore 7 in via dei Romagnoli.. L'arma del delitto è un coltello da cucina rinvenuto dai Carabinieri.. Entrambi i conviventi risultano già noti alle autorità come consumatori di stupefacenti.. La venticinquenne è stata trasferita presso il carcere di Rebibbia.. Un uomo di 40 anni è in pericolo di vita a Ostia dopo essere stato accoltellato dalla compagna di 25 anni in via dei Romagnoli, intorno alle ore 7 di questa mattina. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ostia, ferito gravemente dalla compagna: lui è in fin di vita

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