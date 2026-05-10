Una donna è stata trovata gravemente ferita a Terni dopo essere stata colpita a martellate. L’aggressore, che indossava un braccialetto elettronico, è fuggito prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. La vittima, in condizioni critiche, è stata sottoposta a un intervento chirurgico presso l’ospedale Santa Maria. L’uomo era già stato denunciato in passato, ma al momento non è stato rintracciato.

Terni, 9 maggio 2026 – È in condizioni disperate. I medici dell’ospedale Santa Maria di Terni ieri in tarda serata l’hanno sottoposta a un delicato intervento chirurgico per le ferite causate dalla violenta aggressione che ha subìto, nel tentativo di strapparla alla morte. Lei ha 44 anni, è originaria del Marocco, e lavora come badante a Stroncone. Nel primo pomeriggio di ieri, appena uscita dal lavoro, poco dopo essere salita sull’autobus che l’avrebbe riportata a Terni dove vive, è stata aggredita a martellate. Colpi inferti al volto e alla testa. Colpi inferti con violenza, al volto e alla testa, dopo un litigio e dopo colpi a mani nude. Autore dell’aggressione, il marito.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ridotta in fin di vita a martellate. Lui aveva il braccialetto elettronico (e ora è in fuga): “Era già stato denunciato”

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