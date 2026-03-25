A Vignola, la Rocca apre nuovamente le sue porte per le visite teatralizzate, che saranno curate da Roberto Romagnoli, conosciuto come Kirtan. L’evento si terrà sabato 28 marzo e rappresenta una delle iniziative dedicate alla promozione del patrimonio storico locale attraverso un approccio performativo. La manifestazione prevede un percorso guidato con interpretazioni teatrali legate alla storia del monumento.

Sabato 28 marzo, la Rocca di Vignola apre le porte a una nuova edizione delle visite teatralizzate curate da Roberto Romagnoli, autore e performer noto con il nome d’arte Kirtan. L’evento propone un’esperienza unica che unisce storia, teatro e suggestioni dal vivo, con percorsi tra camminamenti, sale e torri del complesso fortificato. Le visite si svolgeranno alle 10.30, 15.00 e 17.00. La proposta di Kirtan si sviluppa come un racconto itinerante, dove momenti di spettacolo dal vivo si intrecciano a curiosità storiche e narrazioni suggestive, offrendo un modo originale e coinvolgente per scoprire la storia della Rocca e i suoi spazi più affascinanti. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

© Modenatoday.it - Vignola, ripartono le visite teatralizzate alla Rocca con Kirtan

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