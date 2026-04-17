Villa Mensa tornano le visite guidate con possibilità di ammirare spazi interni ed esterni

Villa Mensa riapre le sue porte per visite guidate domenica 19. I visitatori potranno esplorare gli spazi interni ed esterni del complesso monumentale situato a Sabbioncello San Vittore, vicino alla sponda sinistra del Po di Volano. L’iniziativa permette di scoprire i diversi ambienti della villa, situata in un’area di interesse storico e architettonico. Le visite sono aperte a chi desidera conoscere meglio il sito.

Villa Mensa apre nuovamente le proprie porte a turisti e visitatori. Domenica 19, infatti, sono in programma le visite guidate al complesso monumentale di Sabbioncello San Vittore, che sorge a ridosso della sponda sinistra del Po di Volano. Pur non essendo mai parte dei beni degli Estensi, la.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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