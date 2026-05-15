Ostia 40enne accoltellato dalla compagna | è gravissimo
Un uomo di 40 anni è stato accoltellato dalla compagna, una donna di 25 anni, e si trova in condizioni gravi. L’aggressione è avvenuta in un’abitazione di Ostia, dove la donna ha inferto più fendenti all’uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato la vittima in ospedale. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha fermato la donna per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti.
A Ostia, un violento diverbio tra conviventi si è trasformato in un tentato omicidio. Un uomo di circa 40 anni ora lotta per la vita dopo essere stato accoltellato dalla compagna, una 25enne, che lo ha ferito con diversi fendenti. A dare l’allarme è stata la madre della vittima. Nell’appartamento i rilievi hanno portato al sequestro di un coltello da cucina ancora intriso di sangue. Per la compagna dell’uomo si sono aperte le porte del carcere di Rebibbia. L’allarme, secondo quanto appreso da RomaToday, è scattato intorno alle 7 del mattino, quando la madre della vittima, presente in casa al momento dei fatti, ha richiesto l’intervento urgente del 118. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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