Ostia 40enne accoltellato dalla compagna | è gravissimo

Un uomo di 40 anni è stato accoltellato dalla compagna, una donna di 25 anni, e si trova in condizioni gravi. L’aggressione è avvenuta in un’abitazione di Ostia, dove la donna ha inferto più fendenti all’uomo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato la vittima in ospedale. La polizia sta indagando sull’accaduto e ha fermato la donna per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti.

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