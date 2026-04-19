Ascoli la lite in un appartamento finisce nel sangue | accoltellato un 40enne è gravissimo Fermato un uomo

Nella serata di oggi ad Ascoli si è verificato un episodio di violenza all’interno di un appartamento, durante il quale un uomo di 40 anni è stato colpito con un’arma da taglio. L’uomo è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime. Un altro uomo è stato fermato dalle forze dell’ordine e portato in custodia. La dinamica dell’accaduto è sotto indagine.

ASCOLI - Una lite degenerata in violenza ha portato all’accoltellamento di un uomo di 40 anni nella serata di oggi ad Ascoli. Il fatto è avvenuto poco dopo le 19 in un appartamento di via Pergolesi, nella zona di Porta Cappuccina. Ancora da chiarire i motivi all’origine dello scontro. I soccorsi e il trasferimento in ospedale Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118. Il ferito è stato soccorso e trasportato inizialmente all’ospedale Mazzoni di Ascoli, ma a causa del peggioramento delle sue condizioni si è reso necessario il trasferimento all’ospedale regionale di Torrette. Un uomo fermato I militari hanno fermato un altro uomo, di circa 50 anni, ritenuto coinvolto nella vicenda.🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Ascoli, la lite in un appartamento finisce nel sangue: accoltellato un 40enne, è gravissimo. Fermato un uomo Notizie correlate Ascoli, la lite in un appartamento finisce nel sangue: accoltellato un 40enne, è grave. Fermato un uomoASCOLI - Una lite degenerata in violenza ha portato all’accoltellamento di un uomo di 40 anni nella serata di oggi ad Ascoli. Leggi anche: Lite per strada finisce nel sangue: accoltellato un uomo Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Lite per un cane: aggredito a pugni e fatto cadere a terra. Il 70enne in ospedale peggiora; Piceno, le top news di oggi. Ascoli, la lite in un appartamento finisce nel sangue: accoltellato un 40enne, è gravissimo. Fermato un uomoASCOLI - Una lite degenerata in violenza ha portato all’accoltellamento di un uomo di 40 anni nella serata di oggi ad Ascoli. Il fatto ... msn.com Omicidio ad Ascoli: lite finisce a coltellate, muore 37enneTragedia nel quartiere di Borgo Solestà in via Pergolesi, l’uomo è deceduto in ospedale. Già fermato il presunto aggressore ... msn.com ÈTv Marche. . Calcio, per l’Ascoli la serie B è all’ultima curva. Speranza salvezza per la Samb. facebook Se negli altri due gironi Vicenza e Benevento hanno vinto con grande anticipo, il terzo pass per la Serie B si deciderà all'ultima giornata! Nel girone B Arezzo e Ascoli, a 90' dal termine, sono a pari punti! Ma l'Arezzo è in vantaggio per gli scontri diretti e quindi x.com