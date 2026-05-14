Ostia accoltellato al torace durante lite arrestata la compagna

Un uomo è stato ferito al torace durante una lite e trasportato in codice rosso all’ospedale Grassi di Ostia. Le ferite, di cui una molto profonda, sono state causate da un colpo di arma da taglio. La vicenda è stata segnalata alle forze dell’ordine, che hanno arrestato la compagna dell’uomo, ritenuta coinvolta nell’episodio. Al momento, le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dei fatti.

Ostia, 14 maggio 2026 – Un uomo è stato soccorso dal 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Grassi di Ostia a causa di diverse ferite, di cui una profonda, al torace. E’ accaduto questa mattina intorno alle 7 in via dei Romagnoli, a Ostia, sul litorale romano. I sanitari lo hanno sottoposto a un delicato intervento chirurgico e ora è ricoverato in prognosi riservata. Secondo quanto riferito dai medici è in pericolo di vita. La compagna è stata arrestata dai carabinieri perché gravemente indiziata del reato di tentato omicidio e condotta a Rebibbia, in attesa dell’udienza di convalida. Secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di un episodio di violenza tra le mura domestiche, a seguito di un violento diverbio scoppiato all’interno dell’abitazione tra l’uomo e la sua compagna, entrambi romani. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Accoltellato più volte dalla compagna durante una lite, l'uomo è in pericolo di vita: orrore a Ostia

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