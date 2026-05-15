Osteria Perbacco a Veronetta alla scoperta di un giovane chef
Nel quartiere di Veronetta, in via Giosuè Carducci 48, si trova l’Osteria Perbacco, un locale con una storia che supera i trent’anni. A partire da aprile 2025, la gestione è passata a un giovane chef di 25 anni, Luca Antonello, che ha preso le redini del ristorante. La sua nomina rappresenta un nuovo capitolo per l’osteria, che continua a essere un punto di riferimento nella zona.
Nel cuore di Veronetta c’è un posto che racconta una storia lunga più di trent’anni. Al civico 48 di via Giosuè Carducci, l’Osteria Perbacco by Raìse ha iniziato ad aprile 2025 un nuovo capitolo sotto la guida del venticinquenne Luca Antonello. Il locale, attivo fin dal secondo dopoguerra, ha. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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