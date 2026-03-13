Giovane arrestato a Veronetta | la polizia lo trova con 81 dosi di eroina

Un giovane di 25 anni nigeriano è stato arrestato dalla polizia di Verona a Veronetta durante un’operazione contro lo spaccio di droga. Gli agenti hanno trovato nelle sue disponibilità 81 dosi di eroina, che sono state sequestrate. L’uomo è stato portato in commissariato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un cittadino nigeriano di 25 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato a Verona nell’ambito di un intervento contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere di Veronetta. A darne notizia è la questura scaligera che, in una nota, ricostruisce le fasi dell’operazione condotta dagli investigatori della squadra mobile. L’intervento si inserisce nei servizi mirati di prevenzione e contrasto allo spaccio svolti nella zona compresa tra Veronetta e Porta Vescovo. Durante i controlli, gli agenti della sezione criminalità diffusa della squadra mobile spiegano di aver notato il giovane mentre sarebbe stato intento a cedere una dose di eroina a un cittadino italiano. 🔗 Leggi su Veronasera.it Articoli correlati Zone rosse: arrestato uno spacciatore trovato con 34 dosi tra cocaina ed eroina. ArrestatoI carabinieri della Stazione di Parma Centro, in collaborazione con i militari delle Stazioni di Sorbolo Mezzani, Collecchio e Sala Baganza, hanno... Leggi anche: Spaccio di eroina tra le bancarelle del mercato di Veronetta: arrestato 44enne Contenuti e approfondimenti su Giovane arrestato Discussioni sull' argomento Gira per Veronetta con 82 dosi di eroina, arrestato pusher 25enne; Verona, via della Genovesa: un controllo nella notte finisce con spallata e arresto; Verona, arrestato 26enne per spaccio di hashish ai Bastioni; Giovane fermato con oltre mezzo etto di droga: arrestato dai carabinieri. Gira per Veronetta con 82 dosi di eroina, arrestato pusher 25enneSpaccio di eroina a Veronetta, arrestato pusher 25enne. La polizia di Stato ha arrestato a Verona un cittadino nigeriano di 25 anni, sorpreso mentre spacciava sostanza stupefacente di tipo eroina nel ... veronaoggi.it La Guardia di finanza della Spezia ha arrestato un giovane di 21 anni nell’ambito di un’operazione contro il traffico di #sostanzestupefacenti che sfrutta i canali digitali e i sistemi di consegna automatizzata dei corrieri. L’arresto è avvenuto in flagranza di reato - facebook.com facebook " #TerrorismoJihadista, arrestato giovane egiziano: progettava attentati contro chiese e stadi in #Lombardia" di @StefanoPiazza @FratellidItalia @FidanzaCarlo @NProcaccini @LucioMalan @FWLuciolli @GianpietroMaffo @calovinigg @giovanniposio @terzi x.com