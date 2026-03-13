Giovane arrestato a Veronetta | la polizia lo trova con 81 dosi di eroina

Da veronasera.it 13 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 25 anni nigeriano è stato arrestato dalla polizia di Verona a Veronetta durante un’operazione contro lo spaccio di droga. Gli agenti hanno trovato nelle sue disponibilità 81 dosi di eroina, che sono state sequestrate. L’uomo è stato portato in commissariato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Un cittadino nigeriano di 25 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato a Verona nell’ambito di un intervento contro lo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere di Veronetta. A darne notizia è la questura scaligera che, in una nota, ricostruisce le fasi dell’operazione condotta dagli investigatori della squadra mobile. L’intervento si inserisce nei servizi mirati di prevenzione e contrasto allo spaccio svolti nella zona compresa tra Veronetta e Porta Vescovo. Durante i controlli, gli agenti della sezione criminalità diffusa della squadra mobile spiegano di aver notato il giovane mentre sarebbe stato intento a cedere una dose di eroina a un cittadino italiano. 🔗 Leggi su Veronasera.it

