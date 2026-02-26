Ultimi giorni di apertura per " Erratica ", in corso fino al 28 febbraio alla Mole di Ancona. La grande mostra dedicata al Premio Marche, promossa e co-organizzata da AMIA e Comune, che ha voluto il ritorno dell’importante evento nel luogo in cui nacque, ad oggi ha raggiunto quasi 3mila visitatori. La mostra domenica sarà aperta dalle ore 17 alle 19 per il finissage, in cui si brinderà al successo con gli organizzatori e il pubblico. "Erratica" racconta la storia del Premio Marche attraverso tre sezioni: un excursus dagli esordi fino alla fine degli anni ‘90 del ‘900; un focus sui 25 anni in cui il Premio si è svolto lontano da Ancona, a cura di Elena Pontiggia e Gabriele Simongini; e una sezione dedicata agli artisti che rappresentano lo stato attuale dell’ arte contemporanea, curata da Giacinto Di Pietrantonio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un’opera di Erratica nell’osteria stellata dello chef Bottura

Lara Gilmore, chi è la moglie dello chef Massimo BotturaLo chef Massimo Bottura è sposato con Lara Gilmore, con la quale ha messo al mondo anche i due figli Charlie e Alexa.

Osteria stellata temporanea: cinque cene d’autore nel cuore del CasentinoNasce OST, Osteria stellata temporanea, un progetto ideato da Love Casentino che porta nel cuore del Casentino un format capace di unire alta cucina,...

Argomenti discussi: Un’opera di Erratica nell’osteria stellata dello chef Bottura; Ultimi giorni per visitare la mostra Erratica alla Mole. Il 1° marzo finissage con apertura straordinaria.

Un’opera di Erratica nell’osteria stellata dello chef BotturaUltimi giorni di apertura per Erratica, in corso fino al 28 febbraio alla Mole di Ancona. La grande mostra dedicata... Ultimi giorni di apertura per Erratica , in corso fino al 28 febbraio alla M ... ilrestodelcarlino.it