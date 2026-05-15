A Ossago Lodigiano, dopo che si è conclusa la procedura di licenziamento collettivo e si è firmato un accordo con le autorità regionali per i 41 lavoratori dell’azienda, si segnala un possibile cambiamento per lo stabilimento. Due potenziali acquirenti sono emersi nuovamente, offrendo una speranza per il futuro del sito produttivo. La situazione rimane in fase di valutazione, mentre si attendono sviluppi ufficiali riguardo alle trattative in corso.

Ossago Lodigiano, 15 maggio 2026 – Dopo la chiusura ufficiale della procedura di licenziamento collettivo e l’accordo raggiunto a inizio mese in Regione Lombardia per i 41 lavoratori Airpack, si apre ora uno spiraglio inatteso sul futuro dello stabilimento lodigiano. Filctem Cgil Lodi e Femca Cisl Pavia-Lodi hanno infatti diffuso oggi un nuovo comunicato nel quale dichiarano di aver appreso della manifestazione di interesse da parte di Tcpl Packaging e Ac Finance per l’acquisizione dell’azienda di Ossago Lodigiano specializzata nella produzione di imballaggi protettivi in polietilene e polipropilene. Una novità che arriva a pochi giorni dalla conclusione della vertenza e che riaccende le speranze di una possibile continuità produttiva sul territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ossago Lodigiano, spiraglio per Airpack: spuntano (di nuovo) due possibili acquirenti

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