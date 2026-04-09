Crisi Airpack a Ossago Lodigiano la visita del segretario Cisl Contessa | Gli operai meritano risposte

Oggi, davanti ai cancelli dello stabilimento Airpack a Ossago Lodigiano, si è svolta una visita del segretario della Cisl, che ha incontrato alcuni operai durante un presidio permanente. La protesta si è concentrata sulla richiesta di risposte da parte dell’azienda riguardo alle recenti questioni occupazionali e alle condizioni di lavoro. La presenza del rappresentante sindacale ha attirato l’attenzione di alcuni passanti e lavoratori della zona.

Ossago Lodigiano (Lodi), 9 aprile 2026 – Al presidio permanente davanti ai cancelli della Airpack, a Ossago Lodigiano, oggi pomeriggio è intervenuto anche Marco Contessa, segretario generale della CISL Pavia Lodi, che ha portato la vicinanza del sindacato ai lavoratori impegnati ormai da giorni nella mobilitazione. La visita del segretario si inserisce in una vertenza che continua a tenere con il fiato sospeso 41 dipendenti, coinvolti nella procedura di licenziamento collettivo avviata dall’azienda, realtà attiva nella produzione di imballaggi industriali. Al presidio, attivo in modo continuativo dalla fine di marzo, i lavoratori proseguono la mobilitazione con turnazioni quotidiane, sostenuti dalle organizzazioni sindacali e dalla solidarietà di colleghi di altre aziende del territorio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Crisi Airpack, a Ossago Lodigiano la visita del segretario Cisl Contessa: “Gli operai meritano risposte” Ossago Lodigiano, Airpack e i 41 lavoratori a rischio: scatta la protesta contro la chiusuraOssago Lodigiano (Lodi), 24 febbraio 2026 – Dopo l’annunciata chiusura della ditta Airpack di Ossago Lodigiano, comunicata il 16 febbraio 2026 e... Incendio nel santuario di Ossago Lodigiano, distrutta una tela del CinquecentoUn incendio ha colpito nella mattinata di oggi il Santuario della Beata Vergine Mater Amabilis a Ossago Lodigiano, in provincia di Lodi, provocando... Temi più discussi: Crisi Airpack, a Ossago la vicinanza del vescovo e della comunità VIDEO; Crisi Airpack: feste ai gazebo per i dipendenti; Airpack Ossago, presidio notte e giorno: paura per i macchinari; Stasera a Ossago la visita del vescovo di Lodi ai lavoratori dell’Airpack. Crisi Airpack, a Ossago Lodigiano la visita del segretario Cisl Contessa: Gli operai meritano risposteIl rappresentante sindacale ha incontrato i dipendenti davanti ai cancelli dell’azienda che vuole chiudere lo stabilimento e licenziare 41 dipendenti. Ora si attende il tavolo in Regione ... ilgiorno.it Crisi Airpack, a Ossago la vicinanza del vescovo e della comunità VIDEOIeri sera il momento conclusivo del Venerdì Santo sul piazzale dell’azienda: «Non potevamo fare Pasqua senza dire una parola di solidarietà» ... ilcittadino.it Crisi Airpack, a Ossago la vicinanza del vescovo e della comunità VIDEO x.com Ho chiesto al presidente della IV Commissione Attività produttive del Consiglio regionale di calendarizzare un’audizione urgente sulla crisi aziendale di Airpack di Ossago. L’azienda, che fa parte della multinazionale belga Abriso-Jiffy ed è specializzata nella - facebook.com facebook