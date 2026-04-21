L’azienda Airpack di Ossago Lodigiano, in provincia di Lodi, è al centro di una fase di trattative con due potenziali acquirenti. La situazione, nota da alcune settimane, riguarda la ricerca di una soluzione per la prosecuzione dell’attività o la cessione dello stabilimento. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sulle offerte o sui soggetti coinvolti, mentre si attende un eventuale sviluppi nelle prossime settimane.

Ossago Lodigiano (Lodi), 21 aprile 2026 – La vertenza dell’Airpack di Ossano Lodigiano entra nel vivo e dall’incontro odierno in Regione Lombardia emerge uno spiraglio inatteso: l’azienda ha infatti ammesso l’esistenza di due ipotetiche offerte di acquisto, che verranno valutate nei prossimi giorni, non appena formalizzate. Un passaggio che consente di guadagnare tempo e mantenere aperta la possibilità di salvaguardare il sito produttivo e i posti di lavoro. Al tavolo, conclusosi intorno alle 13, erano presenti una delegazione della direzione aziendale, la Regione Lombardia e tutte le organizzazioni sindacali, in particolare Filctem Cgil e Femca Cisl.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Airpack di Ossago Lodigiano, spiraglio di luce: spuntano due possibili compratori

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