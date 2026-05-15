Oroscopo del weekend la classifica di Paolo Fox | top e flop

Il fine settimana di sabato 16 e domenica 17 maggio 2026 si presenta con alcune variazioni nelle previsioni astrali secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Le indicazioni riguardano diversi segni zodiacali, con alcune posizioni che si distinguono per momenti più favorevoli e altre che potrebbero incontrare qualche difficoltà. La classifica stilata dal noto astrologo mette in evidenza i segni considerati top e quelli che invece si trovano in posizione di flop.

Il weekend di sabato 16 e domenica 17 maggio 2026 si annuncia movimentato secondo l’ oroscopo di Paolo Fox. L’astrologo de I Fatti Vostri ha stilato la nuova classifica dei 12 segni zodiacali, indicando chi potrà contare su stelle più generose e chi, invece, dovrà procedere con maggiore prudenza. Saranno due giornate utili per staccare dalla routine, ritrovare leggerezza e concedersi qualche momento speciale. Il clima generale favorisce incontri, uscite improvvisate e situazioni più socievoli del previsto. Alcuni segni avranno voglia di movimento, novità e piccoli cambiamenti, mentre altri sentiranno il bisogno di rallentare e recuperare energie. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Oroscopo di Paolo Fox 3 Maggio 2026: il regalo di oggi

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