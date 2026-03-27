È un bivio Oroscopo del weekend Paolo Fox stila la classifica dei segni

Nel fine settimana del 28 e 29 marzo, le previsioni astrologiche indicano due direzioni opposte per i segni zodiacali. Alcuni segni ritrovano energia e desiderio di ripartire, mentre altri devono prendersi del tempo per mettere in ordine le idee e le situazioni. La classifica stilata dall’astrologo evidenzia queste differenze, suggerendo un momento di scelte e riflessioni per le persone coinvolte.

Il weekend 28-29 marzo corre su due binari: c’è chi ritrova slancio e voglia di ripartire, e chi invece deve fermarsi un attimo per rimettere ordine. Le indicazioni arrivano dall’ oroscopo di Paolo Fox, diffuso anche su Corriere della Sera e a I Fatti Vostri su Rai 2. In cima spingono Ariete, Leone e Gemelli; più complessa la gestione per Scorpione e Acquario. Qui sotto la classifica completa dal 12° al 1° posto, con un taglio pratico su lavoro, relazioni e scelte da fare adesso. Alcuni segni devono solo evitare fretta e nervosismo, altri possono già trasformare un’idea in un passo concreto. E sì: questo fine settimana, per molti, è un bivio. Classifica segni 28-29 marzo: dal 12° al 1°. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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