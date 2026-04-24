Il fine settimana si presenta con movimenti planetari intensi, creando un clima di incertezza per molti. Una classifica delle stelle mostra variazioni rispetto alle previsioni abituali, con alcune posizioni che cambiano drasticamente rispetto ai giorni precedenti. Le influenze astrali stanno portando a una settimana che può riservare sorprese nelle dinamiche di vari segni zodiacali, rendendo difficile prevedere con precisione cosa accadrà nei prossimi giorni.

Un fine settimana che si preannuncia tutt’altro che banale, con movimenti planetari intensi e una classifica che riserva sorprese fino all’ultimo. L’ oroscopo di Paolo Fox per sabato 25 e domenica 26 aprile 2026, svelato a “I Fatti Vostri”, invita a leggere tra le righe: non tutto è come appare, soprattutto per i segni che sembrano in difficoltà. Oroscopo di Paolo Fox: i segni in fondo alla classifica. Partendo dal basso, lo Scorpione occupa la dodicesima posizione con tre stelle: un momento di riflessione profonda, tra ripensamenti e scelte importanti sul lavoro. La Luna instabile porta qualche incertezza, ma lo scenario è destinato a evolversi.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Paolo Fox, l’oroscopo del weekend: classifica con top e flop

Paolo Fox e l'Oroscopo del 2026 - Vita in diretta 06/01/2026

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