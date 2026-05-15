Nel fine settimana del 16 e 17 maggio 2026, la Luna Nuova in Toro si verifica alle 20:00 di sabato. Questa fase lunare crea un cielo che invita a concentrarsi su attività semplici e pratiche. Le influenze astrali sono concentrate sulla posizione della Luna in Toro, senza altri eventi planetari significativi annunciati. La Luna Nuova in questa data rappresenta un momento di inizio, con un focus su progetti duraturi e obiettivi concreti.

L'oroscopo del weekend 16-17 maggio 2026 si gioca tutto attorno alla Luna Nuova in Toro di sabato sera, alle 20:00 in punto: un cielo morbido e raccolto che invita a seminare cose semplici e durevoli. Le terrazze sono finalmente aperte, i primi pranzi della domenica si fanno in giardino, i mercatini di primavera animano i centri storici. È il primo weekend davvero estivo dell'anno. Firma: Artemide – Aggiornato il 15 maggio 2026 Due giornate di tono diverso, unite da un filo di seminagione. Sabato 16 è il giorno della Luna Nuova in Toro alle 20:00, che cade nell'ora dell'aperitivo: per qualche minuto il cielo è tutto raccolto, il segno della terra è in piena attenzione, l'energia chiede gesti che durano. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo del weekend 16-17 maggio 2026: la Luna Nuova in Toro semina la primavera

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16 MAGGIO 2026: LUNA NUOVA in TORO

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