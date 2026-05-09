L'oroscopo della prossima settimana, dall’11 al 17 maggio 2026, indica l’arrivo della Luna Nuova nel segno del Toro, un evento che segna l’inizio di un nuovo ciclo lunare. Durante questi giorni, ci saranno influenze che potranno portare attenzione alle questioni legate alla stabilità e alla sicurezza personale. La posizione della Luna e i transiti planetari influenzeranno i diversi segni zodiacali, creando dinamiche specifiche per ciascuno.

L'oroscopo della prossima settimana, dall'11 al 17 maggio 2026, racconta la prima settimana che comincia davvero a costruire l'estate: la Luna Nuova in Toro di sabato sera è il seme da cui, fra giugno e luglio, nasceranno il primo viaggio, la prima decisione che dura, la prima cena lunga sotto un pergolato. Firma: Artemide – Aggiornato il 9 maggio 2026 Settimana di ritmo medio-alto, con un baricentro emotivo nei giorni centrali. Lunedì 11 il sestile fra il Sole in Toro e Giove in Cancro apre con vento favorevole: opportunità che maturano senza fretta, conferme che arrivano in modo tranquillo. Mercoledì 14 il Cazimi di Mercurio in Toro porta il momento di massima chiarezza dell'intero mese: Sole e Mercurio si abbracciano e, per qualche ora, il pensiero diventa nitido come una giornata di scirocco passato.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo della prossima settimana, 11-17 maggio 2026: la Luna Nuova in Toro che semina l'estate

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