La settimana dal 11 al 17 maggio 2026 si apre con alcune configurazioni astrologiche significative. Giovedì 14 maggio si verifica il Cazimi di Mercurio in Toro, un evento che porta una maggiore chiarezza nelle comunicazioni e nelle decisioni pratiche. Il giorno successivo, sabato 16 maggio alle 20:00, si svolge la Luna Nuova in Toro a 25°57', un momento che segnala un nuovo ciclo di sei mesi legato a lavoro, finanze e scelte concrete.

La settimana è già in moto e il suo baricentro è davanti a noi: giovedì 14 maggio il Cazimi di Mercurio in Toro porta una chiarezza pratica rara, e sabato 16 maggio alle 20:00 la Luna Nuova in Toro a 25°57' apre una finestra di semina a sei mesi su lavoro, denaro e scelte concrete. Domani, mercoledì 13 maggio, un piccolo passaggio favorevole (Mercurio in alleanza con Giove) prepara il terreno.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo della settimana, 11-17 maggio 2026: la Luna Nuova in Toro semina i prossimi sei mesi

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