In una recente intervista al “Corriere della Sera”, l’attrice Ornella Muti, il cui nome di nascita è Francesca Rivelli, ha parlato della sua vita sentimentale. Ha riferito di non ricordare quando sia stata l’ultima volta che ha avuto una relazione. La conversazione si è concentrata anche sulla famiglia, tra figli e nipoti. La sua condizione di single è stata affrontata senza alcuna esitazione, offrendo uno sguardo diretto sulla sua esperienza personale.

Ornella Muti, all’anagrafe Francesca Rivelli, si racconta in una lunga intervista al “Corriere della Sera” tra figli, nipoti, amori e scelte personali che l’hanno portata spesso lontano dai riflettori della mondanità. L’attrice, oggi 71enne, rivendica con orgoglio di aver sempre messo gli affetti davanti alla carriera, pur avendo lavorato senza sosta per decenni. E nel parlare dei suoi figli e dei suoi nipoti emerge il lato più intimo e autentico di una donna che ha vissuto il successo senza mai sentirsi davvero parte del sistema dello spettacolo.CLICCA E SEGUICI SU FACEBOOK L’attrice è madre di tre figli: Naike Rivelli, nata nel 1974, Carolina Fachinetti e Andrea Fachinetti, avuti dall’ex marito Federico Fachinetti. 🔗 Leggi su Perizona.it

© Perizona.it - Ornella Muti single: “Non ricordo nemmeno quando ho avuto la mia ultima storia”

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Ornella Muti ha detto addio al marito Fabrice Kerhervé quando si è ammalata gravemente.

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