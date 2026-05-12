Ornella Muti e il segreto della sua bellezza a 70 anni Poi torna a parlare di Celentano e rivela | Non ricordo la mia ultima storia

Ornella Muti, a 70 anni, si mostra ancora al centro dell'attenzione per la sua bellezza e per le sue dichiarazioni. Recentemente ha parlato del suo passato sentimentale, affermando di non ricordare l’ultima relazione. Nel frattempo, in ambito cinematografico, nessun film italiano è in concorso al Festival di Cannes, ma tre attrici italiane, tra cui Muti, parteciperanno alla manifestazione grazie al film “Roma Elastica” di Bertrand Mandico.

Nessun film italiano è in concorso al Festival di Cannes, ma tre attrici italiane, Isabella Ferrari, Asia Argento e Ornella Muti, sfileranno sul red carpet del prestigioso premio cinematografico grazie a “Roma Elastica”, l'ultimo film di Bertrand Mandico. “Sono una presentatrice tv molto.🔗 Leggi su Today.it

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E’ stato un onore di intervistarla tante volte in passato - e’ una donna di grande fascino e umiltà, affascinante e di una bellezza eterna. Un premio veramente meritato #ornellamuti #David71 #DaviddiDonatello x.com

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