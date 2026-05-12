L’attrice ha dichiarato di aver lasciato presto i circoli di recitazione e di aver deciso di non parlare pubblicamente della relazione con un famoso musicista. Attualmente è nel cast del film “Rosa Elettrica”, presentato a Cannes nella sezione “Midnight”. La sua presenza alla kermesse cinematografica si inserisce nel contesto della promozione del nuovo progetto, senza ulteriori dettagli sulla sua vita privata.

Ornella Muti la scorsa settimana ha ritirato il David alla Carriera che le era stato assegnato l'anno prima ma che per un'indisposizione non aveva potuto partecipare. "Una serata difficile da condurre, forse dovrebbero dare il timing come agli Oscar" è stato il suo commento sulla cerimonia in un'intervista con il Corriere della Sera prima della sua partenza per il Festival di Cannes dove nella sezione Midnight Screenigs presenterà il film Roma elastica di Bertrand Mandico con Marion Cotillard nei panni di un'attrice che negli anni '80 sta per girare il suo ultimo film a Roma. "Sono una presentatrice tv molto concentrata su me stessa.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ornella Muti: "Sono uscita presto dai cricoletti. La storia con Celentano? Io non l'avrei raccontata"

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Innamorato Pazzo - Ornella Muti e Adriano Celentano si baciano

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