Nella giornata di ieri, i Carabinieri di Oristano hanno eseguito un'operazione che ha portato a 14 denunce. Durante i controlli, alcuni conducenti si sono rifiutati di sottoporsi ai test sanitari, mentre altri sono risultati positivi agli accertamenti preliminari. Sono state riscontrate irregolarità legate all’uso di alcol e sostanze stupefacenti. I soggetti coinvolti sono stati accompagnati alle autorità competenti e sono in corso approfondimenti. L’intervento ha coinvolto anche la verifica di documenti e la perquisizione di veicoli.

? Punti chiave Chi sono i conducenti che hanno rifiutato i test sanitari?. Come hanno reagito i soggetti positivi ai primi accertamenti?. Cosa è stato trovato nello zaino del minorenne fermato?. Perché i Carabinieri hanno dovuto sequestrare cinque veicoli?.? In Breve Ritirati 13 patenti e sequestrati 5 veicoli durante i controlli nel territorio oristanese.. Denunciati 4 conducenti per rifiuto di test antidroga dopo positivo pre-test.. Nove persone denunciate per guida in stato di ebbrezza dopo test alcolemico.. Sequestrato hashish e denunciato un minorenne secondo l'articolo 73 comma 5 D.P.R. 3091990.. Nel fine settimana trascorsi, i controlli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Oristano hanno portato alla denuncia di 14 persone tra la provincia e i centri limitrofi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oristano, raid dei Carabinieri: 14 denunce tra alcol e droga

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