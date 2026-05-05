Graduatorie ATA 24 mesi | preferenze e servizi Le info utili per inoltrare al meglio la domanda QUESTION TIME con Dal Pino Anief LIVE Mercoledì 6 maggio alle 18 | 00

Il 19 maggio è l'ultima data per inviare le domande di inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi. Sono disponibili informazioni sulle preferenze e sui servizi richiesti per compilare al meglio la domanda. Mercoledì 6 maggio alle 18:00 è programmato un question time in diretta con un rappresentante di un sindacato, che fornirà chiarimenti sui temi legati alle graduatorie.