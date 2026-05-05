Graduatorie ATA 24 mesi | preferenze e servizi Le info utili per inoltrare al meglio la domanda QUESTION TIME con Dal Pino Anief LIVE Mercoledì 6 maggio alle 18 | 00
Il 19 maggio è l'ultima data per inviare le domande di inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi. Sono disponibili informazioni sulle preferenze e sui servizi richiesti per compilare al meglio la domanda. Mercoledì 6 maggio alle 18:00 è programmato un question time in diretta con un rappresentante di un sindacato, che fornirà chiarimenti sui temi legati alle graduatorie.
La scadenza per presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi è fissata al prossimo 19 maggio. Si tratta di un passaggio obbligato per chi desidera ottenere contratti, sia a tempo determinato che indeterminato, come personale amministrativo, tecnico o ausiliario nella scuola. La procedura è piuttosto articolata e richiede una compilazione accurata. Per offrire un supporto concreto a tutti i candidati, mercoledì 6 maggio alle 18:00 andrà in onda una puntata di Question Time, il format di consulenza in onda in streaming sui canali Facebook e YouTube di Orizzonte Scuola. Interverrà Cristina Dal Pino, rappresentante sindacale di ANIEF, mentre la conduzione sarà affidata a Andrea Carlino.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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