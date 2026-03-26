Mobilità ATA 2026 le info utili per compilare senza errori la domanda QUESTION TIME con Dal Pino Anief LIVE Venerdì 27 marzo alle 16 | 00
È aperto il termine per la presentazione delle domande di mobilità ATA 2026, con scadenza fissata al 13 aprile. Le procedure degli uffici periferici si concluderanno entro il 21 maggio, e la pubblicazione degli esiti è prevista per il 12 giugno. Venerdì 27 marzo alle 16:00 si terrà un question time con un rappresentante di Anief, trasmesso in diretta.
Al via anche la mobilità ATA. Ci sarà tempo fino al 13 aprile per inoltrare l’istanza. Le operazioni degli uffici periferici si concluderanno il 21 maggio, mentre la pubblicazione degli esiti è prevista per il 12 giugno. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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