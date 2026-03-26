Mobilità ATA 2026 le info utili per compilare senza errori la domanda QUESTION TIME con Dal Pino Anief LIVE Venerdì 27 marzo alle 16 | 00

È aperto il termine per la presentazione delle domande di mobilità ATA 2026, con scadenza fissata al 13 aprile. Le procedure degli uffici periferici si concluderanno entro il 21 maggio, e la pubblicazione degli esiti è prevista per il 12 giugno. Venerdì 27 marzo alle 16:00 si terrà un question time con un rappresentante di Anief, trasmesso in diretta.