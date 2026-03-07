All’Università Europea di Roma il centro di medicina dove gli studenti si esercitano su robot umanoidi
All’Università Europea di Roma è stato inaugurato il CESMAT, un centro di simulazione medica che utilizza robot umanoidi e tecnologia di realtà aumentata. Gli studenti di medicina possono esercitarsi su robot pazienti, sperimentando procedure e diagnosi senza mettere a rischio la sicurezza dei veri pazienti. Il centro rappresenta una novità nel campo della formazione medica all’interno dell’ateneo.
Se il collega è un robot: quali sono le aziende dove sono già al lavoro gli umanoidiRobot al lavoro nelle fabbriche e nelle aziende della Brianza accanto agli operai.
Medicina, oggi le graduatorie del semestre filtro: più di 30mila gli studenti bocciati. Come si stanno muovendo le universitàOggi, giovedì 8 gennaio, è il giorno della pubblicazione della graduatoria per i 54.
