All’Università Europea di Roma il centro di medicina dove gli studenti si esercitano su robot umanoidi

All’Università Europea di Roma è stato inaugurato il CESMAT, un centro di simulazione medica che utilizza robot umanoidi e tecnologia di realtà aumentata. Gli studenti di medicina possono esercitarsi su robot pazienti, sperimentando procedure e diagnosi senza mettere a rischio la sicurezza dei veri pazienti. Il centro rappresenta una novità nel campo della formazione medica all’interno dell’ateneo.