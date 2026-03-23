"La Guerra è la madre di tutte le insostenibilità" si legge nei documenti introduttivi: eppure sono centinaia di persone, vere, del mondo dell'impresa, delle professioni, dell'associazionismo e delle istituzioni che non perdono la Speranza e vogliono ritrovarsi per ragionare sull'unico Futuro possibile per gli abitanti del Pianeta. Quello sostenibile. Quello che restituisce Dignità e Pace al Creato. Rimette ordine alle priorità di Governi e Classi dirigenti. E in uno slancio originale dal basso sono tanti anche i Giovani che desiderano dare il proprio contributo di Energia e Vitalità, al fianco di Imprenditori e Professionisti affermati. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Roma, convegno su “Il futuro è imprevedibile ma lo si costruisce con i giovani”

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