Ore 14 Sera - Speciale Garlasco anticipazioni stasera 15 maggio 2026 | dai nuovi audio di Sempio al confronto Garofano-Brindani

Stasera su Rai2 va in onda un'edizione speciale di Ore 14 Sera dedicata al caso di Garlasco. La puntata, in programma alle 14, si concentrerà sui nuovi audio di Sempio e sul confronto tra Garofano e Brindani. Milo Infante condurrà un approfondimento sulle ultime novità emerse nel procedimento legale e sui dettagli che sono stati al centro dell’attenzione pubblica. L’appuntamento offre un aggiornamento sui passaggi più recenti del procedimento e sugli elementi raccolti dagli inquirenti.

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