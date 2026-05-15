Ore 14 Sera - Speciale Garlasco anticipazioni stasera 15 maggio 2026 | dai nuovi audio di Sempio al confronto Garofano-Brindani
Stasera su Rai2 va in onda un'edizione speciale di Ore 14 Sera dedicata al caso di Garlasco. La puntata, in programma alle 14, si concentrerà sui nuovi audio di Sempio e sul confronto tra Garofano e Brindani. Milo Infante condurrà un approfondimento sulle ultime novità emerse nel procedimento legale e sui dettagli che sono stati al centro dell’attenzione pubblica. L’appuntamento offre un aggiornamento sui passaggi più recenti del procedimento e sugli elementi raccolti dagli inquirenti.
Milo Infante dedica la nuova puntata di Ore 14 Sera al delitto di Garlasco: ecco tutte le anticipazioni di stasera La puntata di Ore 14 Sera, in onda stasera, venerdì 15 maggio 2026, su Rai2, rappresenta uno Speciale sul delitto di Garlasco. Milo Infante tornerà sul caso di cronaca nera più d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Garlasco, dubbi su Venditti e gli audio di Sempio concessi alla difesa di Stasi- Ore 14 del 02/12/25
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