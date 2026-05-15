Che cosa vedere in tv stasera i programmi del 15 maggio 2026 da Milleunacover Sanremo al GF VIP a Ore 14 Sera
Stasera, venerdì 15 maggio 2026, i programmi televisivi in programmazione sono diversi e spaziano tra musica, intrattenimento e talk show. Su Rai uno va in onda il concerto di Milleunacover Sanremo, mentre su Mediaset si può seguire il reality show GF VIP. Inoltre, in seconda serata, su vari canali vengono trasmessi approfondimenti e programmi di intrattenimento, offrendo una scelta ampia per gli spettatori che vogliono trascorrere la serata davanti alla televisione.
Scopriamo che cosa vedere in tv stasera, venerdì 15 maggio 2026, con la guida ai programmi in onda sui principali canali Rai e Mediaset. La prima serata propone una programmazione molto varia tra musica, cronaca, cinema e intrattenimento. Rai1 punta su uno speciale musicale dedicato alle cover di Sanremo, mentre Canale5 schiera il reality di punta con una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Su Rai2 spazio all’approfondimento con un focus sul caso Garlasco. Non mancano il cinema su Italia1, la commedia su Rai3 e i programmi di approfondimento giornalistico sulle principali reti generaliste. Programmi TV stasera Rai1, ore 21:30 –... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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