Giro d’Italia 2026 tappa di oggi Formia-Blockhaus | orari percorso tv Primo arrivo in salita sfida Vingegaard-Pellizzari

Oggi si svolge la settima tappa del Giro d’Italia 2026, con partenza da Formia e arrivo sulla cima del Blockhaus, in Abruzzo. La frazione si distingue per essere la prima in salita di questa edizione, attirando l’attenzione per la sfida tra il danese e il piemontese. La corsa è prevista in diretta televisiva e gli orari di partenza e arrivo sono stati comunicati. Si tratta di un momento chiave per la classifica generale, con un percorso che punta alla vetta del monte.

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Primo momento fondamentale del Giro d’Italia 2026. Frazione numero sette: da Formia al Blockhaus, con l’arrivo in salita sulla cima abruzzese che fa davvero paura a tutti. Pronto il primo duello tra i big. Andiamo a scoprire la tappa odierna con percorso, programma e favoriti. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL GIRO D’ITALIA DALLE 10.45 PERCORSO. Prima parte non dura sul lungomare pontino. Poi ci si sposta verso l’Abruzzo ed ecco le difficoltà: non ci sarà più un metro di pianura con la salita di Roccaraso (5,9 chilometri al 6.5%) ad anticipare il gran finale con l’arrivo in vetta al Blockhaus (13,6 chilometri all’8.4% e punte al 14%). FAVORITI. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Formia-Blockhaus: orari, percorso, tv. Primo arrivo in salita, sfida Vingegaard-Pellizzari ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giro d'Italia 2026 - Stage 4 Highlights - A lot of surprises in this stage! Sullo stesso argomento Leggi anche: Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Formia-Blockhaus: orari, percorso, tv. Primo arrivo in salita durissimo Leggi anche: Giro d’Italia 2026, la tappa di domani Formia-Blockhaus: percorso, orari, tv Giro d'Italia 2026, 7° Tappa: Formia - Blockhaus, 245 Km Finalmente si fa sul serio, con una tappa lunghissima e selettiva che prevede l'arrivo sulla Majelletta in provincia di Chieti. L'appennino abruzzese ci farà capire se Vingegaard avrà o meno dei rivali, no x.com Giro d'Italia 2026, 7^ tappa da Formia a Blockhaus: il percorsoSettima tappa oggi, 15 maggio, per il Giro d’Italia 2026 di ciclismo. La frazione scatta da Formia e arriva a Blockhaus. In maglia rosa c'è il portoghese Afonso Eulalio e la tappa di ieri è stata ... tg24.sky.it Giro d’Italia 2026 oggi in TV, 7ª tappa Formia-Blockhaus: percorso, dove vederla in diretta e streaming, i favoritiLa 7a tappa di oggi apre le danze per le grandi montagne: sugli appennini si decide la nuova maglia rosa, con un tappone infinito di 244km e 4 ... fanpage.it