Ordigno bellico nell’immobile in ristrutturazione | è il secondo in un mese a Carmiano
A circa un mese dal primo ritrovamento, un altro ordigno bellico è stato rinvenuto in un immobile in fase di ristrutturazione a Carmiano. L’area coinvolta si trova in una zona residenziale, e sul posto sono intervenuti gli artificieri per mettere in sicurezza la zona. Le autorità hanno proceduto alle verifiche del caso e alla rimozione dell’ordigno, senza che si siano registrati danni o feriti. La scoperta si aggiunge a un episodio analogo verificatosi nello stesso comune circa quattro settimane prima.
CARMIANO - Nuovo ritrovamento di un vecchio ordigno bellico a Carmiano, dopo l’episodio di circa un mese fa, avvenuto in un’abitazione di via Roma. Le attenzioni odierne si sono concentrate in un immobile interessato da una ristrutturazione, in via Graziani, dove durante alcuni lavori, è stato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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