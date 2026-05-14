Ordigno bellico nell’immobile in ristrutturazione | è il secondo in un mese a Carmiano

A circa un mese dal primo ritrovamento, un altro ordigno bellico è stato rinvenuto in un immobile in fase di ristrutturazione a Carmiano. L’area coinvolta si trova in una zona residenziale, e sul posto sono intervenuti gli artificieri per mettere in sicurezza la zona. Le autorità hanno proceduto alle verifiche del caso e alla rimozione dell’ordigno, senza che si siano registrati danni o feriti. La scoperta si aggiunge a un episodio analogo verificatosi nello stesso comune circa quattro settimane prima.

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