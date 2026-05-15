Orchestra Topica presenta dal vivo l' album Magic Umbu a Porto Petraio
Dopo l’uscita digitale, in attesa dell’uscita in vinile, il secondo album della formazione viene presentato sabato 16 maggio 2026 con un concerto esclusivo a Napoli presso il suggestivo Porto Petraio, Salita Petraio 18 D (stazione Petraio della Funicolare Centrale) con inizio concerto alle ore 20. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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