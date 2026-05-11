Nes presenta dal vivo l’album di debutto A sud ’e chesta vita | il 16 maggio concerto-evento al Teatro di Saviano
Il 16 maggio alle 20:30 il Teatro Auditorium Vincenzo Sorrentino di Saviano ospiterà un concerto speciale. In questa occasione, una giovane cantautrice napoletana presenterà dal vivo il suo primo album intitolato “A sud ’e chesta vita”. L’evento rappresenta la prima esibizione ufficiale di questa artista, che ha scelto il palco come spazio di presentazione del suo debutto discografico.
Una rinascita che si fa musica e sceglie il palcoscenico per rivelarsi: sabato 16 maggio alle ore 20:30, il Teatro Auditorium Vincenzo Sorrentino di Saviano ospiterà la presentazione ufficiale di “A sud ’e chesta vita”, il primo lavoro discografico della cantautrice napoletana Nes nome d’arte di.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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