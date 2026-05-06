Il Fantasma dell’Opera torna ai Teatini con l’orchestra dal vivo
? Cosa scoprirai Come cambierà la visione del film grazie alla nuova partitura orchestrale?. Chi ha creato la musica per dare vita al Fantasma?. Dove si svolgerà questo viaggio tra cinema muto e orchestra dal vivo?. Come si può prenotare un posto per questa esperienza sinestetica?.? In Breve Venerdì 15 maggio ore 21 presso la Sala dei Teatini di Piacenza. Partitura originale realizzata dall'Ensemble Ritrovato per il film di R. Julian. Ingresso con offerta libera per il pubblico della città di Piacenza. Prenotazioni disponibili via telefono al numero 3331050392 o email [email protected]. Venerdì 15 maggio alle ore 21, la Sala dei Teatini di Piacenza ospiterà la proiezione del film muto The Phantom of the Opera del 1925 diretto da R.🔗 Leggi su Ameve.eu
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