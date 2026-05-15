Una vasta operazione congiunta tra la Guardia di Finanza italiana e le autorità spagnole ha portato al sequestro di ingenti quantità di droga. Sono state confiscate 11 tonnellate di cocaina, 8,5 di hashish e 21 chilogrammi di marijuana. Nel corso dell’operazione sono state sequestrate anche 18 imbarcazioni, due veicoli e oltre 30 altri mezzi. La collaborazione tra le forze di sicurezza dei due Paesi ha portato a risultati considerati soddisfacenti, considerando l’ambito di intervento.

L’operazione era pionieristica ma i risultati soddisfacenti con 11 tonnellate di cocaina sequestrate, 8,5 tonnellate di hashish, 21 chilogrammi di Marijuana, 18 imbarcazioni, 2 veicoli e oltre 30.000 litri di carburante e 54 persone finite in manette. È il bilancio dell’operazione pionieristica internazionale portata avanti nell’Oceano Atlantico, denominata Alfa-Lima, cui ha partecipato la Guardia di Finanza italiana sotto il coordinamento dalla Guardia Civil. L’operazione internazionale, andata avanti dal 13 al aprile 2026 ha inferto quello che viene definito un duro colpo” alla cosiddetta Cocaine Highway, il corridoio dell’Atlantico orientale utilizzato dalle organizzazioni criminali per eludere i controlli nei grandi scali portuali europei. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Operazione congiunta Gdf e autorità spagnole: sequestrate 11 tonnellate di cocaina e 8 di hashish

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