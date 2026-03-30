' Ndrangheta a Reggio Calabria operazione Araba Fenice | 20 milioni sequestrati per spartizione di appalti

A Reggio Calabria, le forze dell’ordine hanno sequestrato oltre 20 milioni di euro a esponenti della 'ndrangheta coinvolti in un’operazione chiamata

È di oltre 20 milioni di euro la cifra complessiva dei beni confiscati a esponenti della ‘ndrangheta nell’ambito di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza a Reggio Calabria. Il provvedimento, disposto dalla Corte di Appello presso il Tribunale di Reggio Calabria, ha riguardato società, ditte individuali, immobili, autovetture, rapporti bancari e orologi di lusso, tutti riconducibili a un cartello criminale attivo nella zona sud della città. L’operazione “Araba Fenice” e il contesto investigativo Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, la confisca definitiva è stata eseguita dal Comando Provinciale di Reggio Calabria in seguito a un’articolata istruttoria patrimoniale sviluppata dal G. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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