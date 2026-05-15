La Dia di Catania confisca beni per tre milioni al boss Giuliano

La Direzione Investigativa Antimafia di Catania ha confiscato beni per circa tre milioni di euro a Salvatore Giuliano, considerato il leader del clan omonimo nel siracusano. Il patrimonio riguarda proprietà e risorse associate all’attività criminale del soggetto. Giuliano è collegato ai territori di Pachino e Portopalo di Capo Passero e ha rapporti storici con la cosca mafiosa dei Cappello di Catania. La confisca si inserisce nelle operazioni di contrasto alle organizzazioni mafiose in Sicilia.

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Beni per un valore stimato in circa tre milioni di euro sono stati confiscati dalla Dia di Catania a Salvatore Giuliano, ritenuto il capo dell’omonimo clan del Siracusano attivo tra Pachino e Portopalo di Capo Passero e storicamente alleato della cosca mafiosa catanese dei Cappello. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale del capoluogo etneo che ha accolto la proposta avanzata dal procuratore del capoluogo etneo e dal direttore della Dia, sulla base degli accertamenti svolti dal locale centro operativo della Direzione investigativa antimafia. Secondo la Procura di Catania, Salvatore Giuliano avrebbe iniziato la carriera criminale da giovanissimo, scalando progressivamente i vertici dell’organizzazione mafiosa fino a diventarne il capo indiscusso. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - La Dia di Catania confisca beni per tre milioni al boss Giuliano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Narcotraffico a Roma, maxi confisca di beni per 5 milioni di euro: i dettagli dei blitz, colpiti due bossConfiscati beni per 5 milioni di euro a due membri di un’organizzazione criminale romana specializzata nel narcotraffico di stupefacenti: è questo il... Dia Catanzaro sequestra beni per 4,6 milioniLa Dia Catanzaro ha eseguito un decreto di sequestro beni per un valore superiore a 4,6 milioni di euro nei confronti di un imprenditore di... Interrogazione M5S :8 milioni di debito fuori bilancio per un esproprio, l'amministrazione dia spiegazioni x.com Dia di Catania confisca beni per tre milioni al boss Giuliano(ANSA) - CATANIA, 15 MAG - Beni per un valore stimato in circa tre milioni di euro sono stati confiscati dalla Dia di Catania a Salvatore Giuliano, ritenuto il capo dell'omonimo clan del Siracusano at ... msn.com Trash picking in Italia (missione impossibile?) reddit Mafia: Dia Catania confisca 2,8 mln beni(ANSA) - CATANIA, 27 MAR - Dalle prime ore del mattino è in corso da parte della Dia di Catania nel territorio etneo ed in quello di Messina l'esecuzione di un decreto di confisca di beni per oltre ... lagazzettadelmezzogiorno.it