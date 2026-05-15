La Dia di Catania confisca beni per tre milioni al boss Giuliano
La Direzione Investigativa Antimafia di Catania ha confiscato beni per circa tre milioni di euro a Salvatore Giuliano, considerato il leader del clan omonimo nel siracusano. Il patrimonio riguarda proprietà e risorse associate all’attività criminale del soggetto. Giuliano è collegato ai territori di Pachino e Portopalo di Capo Passero e ha rapporti storici con la cosca mafiosa dei Cappello di Catania. La confisca si inserisce nelle operazioni di contrasto alle organizzazioni mafiose in Sicilia.
Beni per un valore stimato in circa tre milioni di euro sono stati confiscati dalla Dia di Catania a Salvatore Giuliano, ritenuto il capo dell’omonimo clan del Siracusano attivo tra Pachino e Portopalo di Capo Passero e storicamente alleato della cosca mafiosa catanese dei Cappello. Il provvedimento è stato emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale del capoluogo etneo che ha accolto la proposta avanzata dal procuratore del capoluogo etneo e dal direttore della Dia, sulla base degli accertamenti svolti dal locale centro operativo della Direzione investigativa antimafia. Secondo la Procura di Catania, Salvatore Giuliano avrebbe iniziato la carriera criminale da giovanissimo, scalando progressivamente i vertici dell’organizzazione mafiosa fino a diventarne il capo indiscusso. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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