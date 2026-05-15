Operazione antidroga Thysandros trentacinque condanne
Nell'ambito dell’operazione antidroga Thysandros, sono state emesse trentacinque condanne con una somma di oltre 300 anni di reclusione e due assoluzioni. I giudizi abbreviati, conclusi presso la corte di Messina, riguardano un ampio giro di droga che coinvolgeva le zone di Taormina e Giardini Naxos. La decisione è stata presa dalla giudice di primo grado Tiziana Leanza, che ha pronunciato le sentenze dopo aver valutato le prove presentate nel corso del processo.
Trentacinque condanne, per un totale di oltre 300 anni di carcere e due assoluzioni: è questa la sentenza della gup di Messina Tiziana Leanza nell'ambito dei giudizi abbreviati scaturiti dall'operazione antidroga Thysandros su un vasto giro di droga tra Taormina e Giardini Naxos. Un'area che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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