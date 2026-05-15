Operazione antidroga Thysandros trentacinque condanne

Nell'ambito dell’operazione antidroga Thysandros, sono state emesse trentacinque condanne con una somma di oltre 300 anni di reclusione e due assoluzioni. I giudizi abbreviati, conclusi presso la corte di Messina, riguardano un ampio giro di droga che coinvolgeva le zone di Taormina e Giardini Naxos. La decisione è stata presa dalla giudice di primo grado Tiziana Leanza, che ha pronunciato le sentenze dopo aver valutato le prove presentate nel corso del processo.

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Trentacinque condanne, per un totale di oltre 300 anni di carcere e due assoluzioni: è questa la sentenza della gup di Messina Tiziana Leanza nell'ambito dei giudizi abbreviati scaturiti dall'operazione antidroga Thysandros su un vasto giro di droga tra Taormina e Giardini Naxos. Un'area che. 🔗 Leggi su Messinatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Operazione antidroga a Ravenna: 14 arresti Vasta operazione antidroga a Firenze e dintorniLa Polizia di Stato, coordinata dalla fiorentina - Direzione distrettuale antimafia, sta dando esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure...