Vasta operazione antidroga a Firenze e dintorni

Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno avviato una vasta operazione antidroga nelle zone di Firenze e dintorni. La Polizia di Stato, sotto la supervisione della Direzione distrettuale antimafia, ha eseguito un'ordinanza di misure cautelari emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale locale. Sono coinvolte 21 persone, ritenute indiziate di aver avuto ruoli di promotori e partecipi in un'attività illecita di droga.