Vasta operazione antidroga a Firenze e dintorni
Nella giornata di oggi, le forze dell'ordine hanno avviato una vasta operazione antidroga nelle zone di Firenze e dintorni. La Polizia di Stato, sotto la supervisione della Direzione distrettuale antimafia, ha eseguito un'ordinanza di misure cautelari emessa dal giudice per le indagini preliminari del tribunale locale. Sono coinvolte 21 persone, ritenute indiziate di aver avuto ruoli di promotori e partecipi in un'attività illecita di droga.
La Polizia di Stato, coordinata dalla fiorentina - Direzione distrettuale antimafia, sta dando esecuzione ad un'ordinanza di applicazione di misure cautelari emessa dal gip del tribunale di Firenze nei confronti di 21 persone gravemente indiziate di essere a vario titolo promotori e partecipi a.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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