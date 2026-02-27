Operazione antidroga a Ravenna | 14 arresti

Operazione antidroga a Ravenna con 14 persone finite in manette. La polizia ha condotto un blitz nelle ultime ore, intervenendo in vari quartieri della città. Durante l’operazione sono stati sequestrati sostanze stupefacenti e strumenti utilizzati per lo spaccio. Le forze dell’ordine hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare emesse dall’autorità giudiziaria. La notizia è stata resa nota nelle prime ore del mattino.

Ravenna, 27 febbraio 2026 - Blitz antidroga a Ravenna, 14 arresti. La polizia di è impiegata in un'operazione di polizia giudiziaria, denominata "Smoke Corner", diretta al contrasto della cessione e del consumo di sostanza stupefacente in diverse zone: stazione Ferroviaria, giardini Speyer e Via Carducci. Nel corso dell'operazione condotta dalla Squadra Mobile della Questura è stato anche effettuato un servizio ad "Alto Impatto" con il coinvolgimento del Reparto Prevenzione Crimine, del Reparto Mobile e del Reparto Volo di Bologna. I dettagli saranno illustrati durante la conferenza stampa che si terrà nella mattinata odierna, alle 11 nella Sala Stampa della Questura.