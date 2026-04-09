Elezioni comunali | De Luca fa tappa prima al Saint Joseph Resort e poi al rione Zevi il Psi annuncia di sostenerlo

Vincenzo De Luca, ex Governatore della Campania e candidato a sindaco di Salerno, ha iniziato la giornata visitando il Saint Joseph Resort e poi si è spostato nel rione Zevi. Il Partito Socialista Italiano ha annunciato il suo sostegno alla candidatura di De Luca. La sua campagna elettorale continua nei quartieri della città, con incontri e visite nelle diverse zone di Salerno.

Prosegue il tour nei quartieri di Vincenzo De Luca, ex Governatore della Campania e candidato a sindaco di Salerno. Nel pomeriggio di oggi, infatti, De Luca ha preso parte prima a “Salerno progetta, Avanti Salerno” presso il Saint Joseph Resort e poi si è recato presso l’associazione “Bruno Zevi”. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Elezioni comunali, De Luca continua il tour nei quartieri: prossima tappa a TorrioneL’incontro, promosso dall’associazione Torrione Eventi APS, si terrà il giorno 2 aprile alle ore 18:30, presso Accademia Karate Salerno, in via... Elezioni comunali, Paola De Roberto si candida per De Luca sindaco"Mi candido a consigliere comunale a Salerno con un obiettivo chiaro: completare un lavoro già avviato e rafforzare il welfare come pilastro... De Luca a Salerno senza simbolo Pd: corsa da indipendente alle comunaliVincenzo De Luca sarà candidato alle prossime elezioni comunali di Salerno, ma senza il simbolo del Partito Democratico. Una scelta che segna un passaggio ... cronachedellacampania.it Elezioni, con De Luca Jr segretario Pd 30 salernitani in assembleaA Salerno città - dicono i rumor - a sostenere la candidatura di Piero De Luca alla segreteria regionale è stato l'83 per cento dei votanti per un totale di 600 voti, numero però provvisorio e da ... ilmattino.it