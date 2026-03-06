De Luca | FdI è contro Teatro Verdi e Festival Giffoni Poi frena sul nuovo Porto di Pastena

Un esponente di Fratelli d'Italia ha affermato che ci sono troppe risorse destinate al Teatro Verdi e al Giffoni Film Festival. Il governatore ha commentato questa posizione, senza approfondire le motivazioni o le conseguenze, e ha poi limitato le dichiarazioni sulla questione del nuovo Porto di Pastena, chiarendo di non voler entrare nel merito.

L'ex governatore, ormai in campo per tornare sindaco di Salerno, replica a Sangiuliano e parla anche del progetto promosso dalla società Polo Nautico sul litorale della zona orientale “Ci sono state delle considerazioni da parte di qualche esponente di Fratelli d'Italia che ha dichiarato che vi sono troppe risorse per Teatro Verdi e il Giffoni Film Festival. Bene.Prendiamo atto della posizione di FdI contro il Teatro Verdi e il Giffoni Film Festival, che probabilmente è l'evento di maggiore rilievo internazionale che abbiamo in Campania. Sono considerazioni fuori luogo e sbagliate". Così l'ex governatore Vincenzo De Luca,... 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Bilancio regionale, Sangiuliano (Fdi): "Inopportuno lo stanziamento per il Giffoni Film Festival"L'ex ministro ne ha anche per il teatro Verdi: "Non condividiamo l'aver attribuito un contributo di due milioni che appare troppo elevato" "In questo...

Porto Marina di Pastena, la società precisa: "Ecco la verità sul progetto, pronti al dialogo"Dopo le notizie comparse su alcuni organi di stampa relative al Progetto Porto di Pastena, ed ai tanti commenti pubblicati a mezzo social media, la...

