Convocati Belgio la decisione su Openda | Rudi Garcia ha chiamato anche l’attaccante della Juve? Le ultime

Rudi Garcia ha convocato Openda nella lista del Belgio, nonostante le difficoltà recenti con la maglia della Juventus. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, e si tratta di una scelta che ha attirato l’attenzione. Al momento, non sono stati resi noti altri dettagli riguardo alla presenza o meno di altri attaccanti della Juve nella lista.

Convocati Belgio, Openda inserito nella lista da Rudi Garcia nonostante il momento non facile con la maglia della Juve. La lista completa. In vista della prossima sosta dedicata alle nazionali, l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori si è spostata sulla lista ufficiale diramata dal commissario tecnico Rudi Garcia. C’è grande attesa per vedere all’opera i convocati del Belgio, chiamati a un doppio test amichevole di assoluto prestigio contro due dei tre paesi che ospiteranno i prossimi Mondiali 2026. I “Diavoli Rossi”, infatti, voleranno oltreoceano per affrontare una tournée impegnativa che fungerà da vero e proprio banco di prova generale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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