OpenAI | hacker violano due dispositivi tramite libreria infetta

Un gruppo di hacker ha riuscito a compromettere due dispositivi interni di OpenAI utilizzando una libreria infetta. L'attacco ha portato all'accesso non autorizzato a repository di codice riservati e alla sottrazione di alcuni dati personali dei dipendenti. La società sta indagando sulla modalità con cui sono stati penetrati i sistemi e sui dettagli delle informazioni prelevate. Al momento, non sono stati divulgati ulteriori dettagli sulla natura dei dati sottratti o sull'impatto dell'incidente.

? Domande chiave Come è stato possibile penetrare nei repository di codice interni?. Quali dati sono stati effettivamente sottratti ai dipendenti di OpenAI?. Perché l'aggiornamento per gli utenti Mac non è immediato per tutti?. Quanto è vulnerabile l'intera infrastruttura AI a causa delle librerie open source?.? In Breve Aggiornamento ChatGPT per Mac disponibile gradualmente entro il 12 giugno.. Nessuna compromissione dei dati utenti o dei sistemi pubblici rilevata.. Vulnerabilità limitata a due dispositivi aziendali tramite libreria open source.. Indagine forense affidata a società esterna per analizzare i repository interni.. OpenAI ha confermato la violazione di due dispositivi aziendali tramite una libreria open source manomessa, attivando immediatamente un aggiornamento urgente per l’applicazione ChatGPT su Mac. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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