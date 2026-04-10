Un gruppo di hacker affiliato al Corpo delle guardie della rivoluzione islamica ha violato più di 5.200 sistemi critici negli Stati Uniti, colpendo diverse infrastrutture strategiche del paese. L’attacco, attribuito al gruppo CyberAv3ngers, ha coinvolto una serie di operazioni di natura digitale volte a penetrare reti sensibili e sistemi vitali per il funzionamento di vari settori nazionali. La situazione evidenzia la crescente attività di attacchi informatici tra i gruppi di cyberspionaggio internazionali.

Il gruppo CyberAv3ngers, legato al Corpo delle guardie della rivoluzione islamica (IRGC), ha colpito diverse infrastrutture strategiche negli Stati Uniti attraverso attacchi informatici mirati. L’operazione digitale si è concentrata sui controller logici programmabili (PLC) di un noto produttore, causando l’estrazione di file e la manipolazione dei dati visualizzati sui sistemi SCADA. Questa escalation tecnologica segue le tensioni politiche legate allo stretto di Hormuz, dove Donald Trump aveva minacciato azioni distruttive contro l’Iran se non fosse stata garantita la navigazione, portando a una tregua di 14 giorni dopo un breve ripristino del passaggio navale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cyberwar: hacker iraniani violano 5.200 sistemi critici negli USA

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