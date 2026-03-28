Un gruppo di hacker collegato all'Iran ha violato l'account email personale di Kash Patel, direttore dell’Fbi, e ha diffuso online fotografie e documenti riservati. La notizia si è diffusa rapidamente sui social media di tutto il mondo, e l’agenzia ha confermato ufficialmente l’accaduto. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici delle immagini e dei documenti condivisi.

Fa il giro dei social di tutto il mondo la notizia che un gruppo di hacker legato all'Iran ha violato l'account email personale di Kash Patel, direttore dell'Fbi, diffondendo online fotografie private e documenti, secondo quanto riferito dagli stessi hacker e confermato dall'agenzia. Il gruppo, che si fa chiamare Handala Hack Team, ha rivendicato l'attacco con la pubblicazione sul proprio sito una serie di immagini personali di Patel, tra cui scatti mentre fuma sigari, guida un'auto d'epoca e posa con una bottiglia di rum. Le immagini sono accompagnate da un messaggio che afferma che il funzionario "ora fa parte della lista delle vittime hackerate con successo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Hacker iraniani violano la mail del direttore Fbi Kash Patel e diffondono foto e documenti

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