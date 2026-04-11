Siri diventa un chatbot | la rivoluzione di iOS 27 sfida ChatGPT

Apple sta lavorando a una grande novità per i propri dispositivi con iOS 27, che prevede la trasformazione di Siri in un vero chatbot conversazionale. La novità mira a migliorare le interazioni tra utente e assistente digitale, offrendo risposte più naturali e interattive. Questa modifica potrebbe cambiare il modo in cui gli utenti utilizzano l'assistente vocale sui propri dispositivi, aprendo nuove possibilità di comunicazione e funzionalità.

Apple sta preparando una trasformazione radicale per il proprio assistente digitale, puntando a convertire Siri in un vero interlocutore conversazionale attraverso le novità previste per iOS 27. L’obiettivo della casa di Cupertino è quello di posizionare l’assistente direttamente in competizione con i chatbot più diffusi nell’App Store, come ChatGPT e Claude, introducendo una nuova applicazione dedicata accessibile dalla schermata principale dell’iPhone. L’evoluzione non riguarda solo l’estetica, ma cambia profondamente la modalità d’interazione: Siri smetterà di essere un semplice strumento attivabile tramite comandi vocali o tasti specifici per diventare un’esperienza di chat continua. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Siri diventa un chatbot: la rivoluzione di iOS 27 sfida ChatGPT Claude: Chatbot potenziato e gratuito sfida ChatGPT con integrazioni e creazione diretta di file.Anthropic ha compiuto una mossa audace nel panorama dell'intelligenza artificiale: ha ampliato significativamente le funzionalità gratuite di Claude,... Leggi anche: iOS 26.4: 8 nuovi emoji e la strada per iOS 27 Argomenti più discussi: Siri cambia tutto: ora puoi dargli più comandi insieme: rivoluzione per questi iPhone e Mac; Siri su iOS 27 sarà davvero così rivoluzionario? Quali novità ci aspettiamo. Siri rivoluzionata su iOS 27? Spunta la nuova app per sfidare ChatGPTApple prepara una nuova app Siri in stile chatbot per iOS 27: interfaccia tipo Messaggi, cronologia, upload file e integrazione profonda con iPhone. smartworld.it Siri diventa un chatbot AI: Apple sfida ChatGPT con il progetto CamposIl nuovo Siri, nome in codice Campos, sarà un assistente conversazionale in grado di comprendere input vocali e testuali in modo più sofisticato. Questo chatbot sostituirà l’attuale interfaccia su ... it.blastingnews.com Siri diventa uno store: Apple apre la porta alle AI di terze parti https://www.macitynet.it/p=1464027 - facebook.com facebook